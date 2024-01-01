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Рыбакина с разгромным счетом обыграла Соболенко накануне Australian Open

Сегодня, 12:47


Елена Рыбакина обыграла Арину Соболенко

Елена Рыбакина уверенно обыграла в финале теннисного турнира в Бризбене Арину Соболенко в двух сетах (6:0, 6:3). Для 24-летней Рыбакиной эта победа стала шестой на соревнованиях WTA.

Обе теннисистки входят в пятерку мирового рейтинга и начнут выступление в основной сетке чемпионата Австралии с 14 января.

После турнира в Бризбене Рыбакина станет третьей ракеткой мира, а 25-летняя спортсменка из Белоруссии сохранит за собой вторую строчку.

Год назад в Мельбурне в финале Australian Open Соболенко в трех сетах обыграла Рыбакину и завоевала свой единственный титул в турнирах Большого шлема в одиночном разряде.

Ранее сообщалось, какое место занимает теннис в рейтинге самых популярных видов спорта.





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