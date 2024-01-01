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Рублев удачно размялся на третьесортном турнире в Гонконге

Сегодня, 17:39


Андрей Рублев

Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем турнира, который завершился в воскресенье в Гонконге. В финале спортсмен выиграл у 69-й ракетки мира финна Эмиля Руусувуори.

Через неделю 26-летний Рублев примет участие в первом турнире Большого шлема - открытом чемпионате Австралии.

В начале года перед Australian Open Ассоциация теннисистов-профессионалов проводит только турниры серии ATP-250, в которых маленький призовой фонд и небольшое количество рейтинговых очков. Одним словом, для ведущих теннисистов такие соревнования являются хорошей тренировкой перед серьезными турнирами.

Ранее сообщалось, Елена Рыбакина в финале турнира в Брисбене переиграла Арину Соболенко.





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