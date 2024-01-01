Килиан Мбаппе напонимает крысу в вашем погребе

Вчера, 23:05





Как бы кто не относился к звездам мирового футбола, но некоторые новости заставляют задуматься об их роли в современном футболе.



Английская газета The Times сообщила, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет изучить все варианты и выбрать клуб, который он сам пожелает. Дескать, ему не нравится давление «Реала».



А разве в нынешних реалиях это возможно? Футболист чаще всего выбирает тот клуб, где больше всего платят. А платит больше всех тот, кто больше зарабатывает.



Последние новости из стана французского футболиста напоминают многим дачникам ситуацию с крысами. Когда эти хвостатые не просто будут уничтожать запасы, но и ставить условия, в какой богатый погреб они завтра наведаются.



Ранее сообщалось, что Мбаппе готов выплатить компенсацию «ПСЖ» и уехать из Парижа.