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Килиан Мбаппе напонимает крысу в вашем погребе

Вчера, 23:05


Килиан Мбаппе

Как бы кто не относился к звездам мирового футбола, но некоторые новости заставляют задуматься об их роли в современном футболе.

Английская газета The Times сообщила, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет изучить все варианты и выбрать клуб, который он сам пожелает. Дескать, ему не нравится давление «Реала».

А разве в нынешних реалиях это возможно? Футболист чаще всего выбирает тот клуб, где больше всего платят. А платит больше всех тот, кто больше зарабатывает.

Последние новости из стана французского футболиста напоминают многим дачникам ситуацию с крысами. Когда эти хвостатые не просто будут уничтожать запасы, но и ставить условия, в какой богатый погреб они завтра наведаются.

Ранее сообщалось, что Мбаппе готов выплатить компенсацию «ПСЖ» и уехать из Парижа.





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    Килиан Мбаппе напонимает крысу в вашем погребе
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