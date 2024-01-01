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«Виннипег» одержал шесть побед за девять дней и вырвался в лидеры НХЛ

Сегодня, 10:52


Виннипег Джетс

Пока многие любители хоккея следят за бомбардирскими достижениями Кучерова и Панарина, неудачами Овечкина и Кузнецова, в НХЛ неожиданно для многих появился новый лидер.

«Виннипег» одержал с 30 декабря шесть побед подряд, из них четыре выездных, и возглавил турнирную таблицу текущего сезона.

Никто не ожидал такой прыти от команды, которая на старте проиграла шесть из десяти матчей и занимала 11-е место на Востоке.

В победном поединке с «Аризоной» счет открыл Владислав Наместников, на счету которого в этом сезоне 23 очка и один из лучших в команде показателей полезности.

Следующий матч «Виннипег» проведет 10 января дома против «Коламбуса».

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров набрал 67-е очко и вернулся на первое место в списке лучших бомбардиров.





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