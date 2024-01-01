При срыве сделки с Мбаппе «Реал» может купить Холанда

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Два года назад мадридский «Реал» вел переговоры с Килианом Мбаппе и Эрлингом Холандом, но в итоге не смог никого из них подписать. Француз продолжил выступление в «ПСЖ», а Холанд переехал в «Манчестер Сити».



Этой зимой королевский клуб вновь предпринимает попытку переманить к себе француза. Но если сделка не состоится, то руководство команды будет рассматривать другие варианты усиления атаки.



Как сообщает Football Espana, сумма отступных за норвежского футболиста для представителей АПЛ составляет 200 млн евро, но при переходе в зарубежную команду она не превысит 100 млн. Что вполне приемлемо для «Реала».



Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе готов выплатить немаленькую компенсацию парижскому клубу.