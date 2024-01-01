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Рид Буше сделал 5-й дубль в сезоне и на пять шайб оторвался от Голдобина

Сегодня, 12:57


Рид Буше

Нападающий «Авангарда» Рид Буше сделал дубль в выездной встрече с «Адмиралом» и помог своей команде одержать победу (2:1 ОТ).

Американец в пяти играх текущего чемпионата забрасывал по две шайбы, а в поединке с ЦСКА в ноябре оформил хет-трик. На данный момент на счету Буше 34 результативных броска и он на пять голов опережает идущего вторым в списке лучших снайперов сезона Николая Голдобина из «Спартака».

В споре бомбардиров форвард омского клуба занимает второе место (59 очков), на три балла отставая от Голдобина.

Следующий поединок «Авангард» проведет во Владивостоке 10 января, а затем отправится в Хабаровск в гости к «Амуру».

Ранее сообщалось, какое место заняли Буше и Голдобин в рейтинге лучших хоккеистов КХЛ сезона 2023/2024.





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