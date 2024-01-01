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«Ман Сити» подписал «нового Месси» и хочет переманить Гави из «Барселоны»

Сегодня, 15:41


Клаудио Эчеверри

Клуб АПЛ «Манчестер Сити» не только решает текущие проблемы в чемпионате, но и думает о составе на будущий сезон.

Как сообщил репортер Sky Sport Italy Фабрицио Романо в своих соцсетях, «горожане» приобрели права на полузащитника «Ривер Плейта» Клаудио Эчеверри. В Аргентине 18-летнего футболиста называют «новым Месси». На прошедшем в ноябре прошлого года юношеском чемпионате мира сборная Аргентины разгромила в четвертьфинале Бразилию и все три мяча записал на свой счет Эчеверри.

Также англичане планируют летом переманить из «Барселоны» Гави, который после серьезной травмы в матче отбора на Евро-2024 выбыл на длительное время, но к лету должен восстановиться. По информации ESPN, Пеп Гвардиола хочет видеть одного из самых талантливых молодых футболистов в своей команде.

Ранее сообщалось, что при срыве сделки с Мбаппе «Реал» может купить звезду «Ман Сити» Эрлинга Холанда.





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