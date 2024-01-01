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«Рейнджерс» Панарина сыграет с самой забивающей командой НХЛ

Сегодня, 17:15


Рейнджерс - Ванкувер 9 января 2024

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги в ночь на 9 января состоятся четыре матча.

«Рейнджерс» примет дома «Ванкувер» (03:00 мск). Первая команда Восточной конференции встретится со второй командой Запада. Лидер хозяев Артемий Панарин набрал 12 очков в последних семи играх и занимает третье место в бомбардирской гонке.

«Питтсбург» сыграет в гостях с «Филадельфией» (03:00). В двух предыдущих встречах между клубами победу одерживали «Летчики», дожимавшие оппонента в дополнительное время.

«Миннесота» без Кирилла Капризова встретится с «Далласом» (04:00). «Звезды» проиграли три домашних матча и отправляются на выезд не в лучшем настроении.

«Колорадо» сыграет на своем льду с «Бостоном» (05:00). Команды входят в лидирующую группу и проведут первый поединок за последние 13 месяцев. Матч в Денвере в начале декабря 2022 года завершился победой гостей со счетом 4:0.

Ранее сообщалось, что «Виннипег» одержал шесть побед подряд и вышел на первое место в турнирной таблице НХЛ.





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