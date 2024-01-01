Умер один из величайших футболистов 20 века

Вчера, 23:37





Один из величайших футболистов 20 века Франц Беккенбауэр скончался в возрасте 78 лет.



Здоровье футболиста подорвалось после смерти сына Стефана, который умер девять лет назад. После трагического события легенда «Баварии» и сборной Германии боролся с различными недугами.



Потеря сына заставила Беккенбауэра сожалеть о том, что он слишком мало времени проводил с семьей.



Кайзер немецкого футбола выиграл чемпионат мира как игрок и как тренер. Это удалось сделать ему, а также французу Дидье Дешаму и бразильцу Марио Загалло, который скончался два дня назад.



Ранее сообщалось, что мюнхенскую «Баварию» может возглавить наставник «Байера» Хаби Алонсо.