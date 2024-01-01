Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол ЗОЖ ТВ Другие


Умер один из величайших футболистов 20 века

Вчера, 23:37


Умер Франц Беккенбауэр

Один из величайших футболистов 20 века Франц Беккенбауэр скончался в возрасте 78 лет.

Здоровье футболиста подорвалось после смерти сына Стефана, который умер девять лет назад. После трагического события легенда «Баварии» и сборной Германии боролся с различными недугами.

Потеря сына заставила Беккенбауэра сожалеть о том, что он слишком мало времени проводил с семьей.

Кайзер немецкого футбола выиграл чемпионат мира как игрок и как тренер. Это удалось сделать ему, а также французу Дидье Дешаму и бразильцу Марио Загалло, который скончался два дня назад.

Ранее сообщалось, что мюнхенскую «Баварию» может возглавить наставник «Байера» Хаби Алонсо.





  • Хаби Алонсо летом может возглавить «Баварию»
  • «Байер» Хаби Алонсо сыграет с «Айнтрахтом» 17 декабря
  • «Айнтрахт» превратил «Баварию» в посмешище
  • Как выглядит новая жена Мануэля Нойера
  • Эрлингу Холанду пора сменить гражданство
    •




    Разин против Ротенберга. «Металлург» попытается взять реванш у СКА

    СКА - Металлург 7 января

    Питерский СКА 7 января сыграет на своем льду с магнитогорским «Металлургом».

    Кучеров набрал 67 очков и подвинул Маккиннона в списке бомбардиров

    Никита Кучеров набрал 67 очков

    Никита Кучеров в матче с «Бостоном» набрал три очка и возглавил список лучших бомбардиров.

    «Зенит» купил за 18 млн евро нападающего «Палмейраса» Артура

    Зенит договорился с Палмейрасом о переходе Артура

    «Зенит» продолжает усиливать свою линию нападения перед весенней частью чемпионата России по футболу.

    Хаби Алонсо летом может возглавить «Баварию»

    Хаби Алонсо

    Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо летом может возглавить мюнхенскую «Баварию».

    Три российских хоккеиста уничтожили «Вашингтон», Овечкину пора на пенсию

    Каролина обыграла Вашингтон

    «Каролина» крупно обыграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

    Мбаппе готов выплатить огромную компенсацию «ПСЖ» и сбежать из Парижа

    Мбаппе готов выплатить неустойку ПСЖ

    Килиан Мбаппе согласился выплатить неустойку своей команде при переходе в другой клуб.

    Ибрагимович хочет уволить Пиоли и пригласить в «Милан» Конте

    Златан Ибрагимович

    Швед Златан Ибрагимович не нашел общего языка с главным тренером Стефано Пиоли.









    Умер один из величайших футболистов 20 века
    «Рейнджерс» Панарина сыграет с самой забивающей командой НХЛ
    «Ман Сити» подписал «нового Месси» и хочет переманить Гави из «Барселоны»
    Рид Буше сделал 5-й дубль в сезоне и на пять шайб оторвался от Голдобина
    При срыве сделки с Мбаппе «Реал» может купить Холанда
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 9 января 2024
    «Виннипег» одержал шесть побед за девять дней и вырвался в лидеры НХЛ
    Килиан Мбаппе напонимает крысу в вашем погребе
    Рублев удачно размялся на третьесортном турнире в Гонконге
    Рыбакина с разгромным счетом обыграла Соболенко накануне Australian Open


    Все новости

    © 2007-2024 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru