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Малкин забросил шайбу и отправил в нокдаун игрока «Филадельфии»

Сегодня, 09:03


Евгений Малкин ударил по лицу игрока Филадельфии

В регулярном чемпионате НХЛ этой ночью произошло немало событий с участием российских хоккеистов.

«Питтсбург» забросил четыре шайбы в ворота «Филадельфии», нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин записал на свой счет гол и результативную передачу. Через полторы минуты после взятия ворот форвард ударил по лицу игрока «Флайерз», за что был наказан двухминутным штрафом.

Артемий Панарин набрал два очка в поединке с «Ванкувером», но канадцы забили шесть шайб и подтвердили репутацию самой забивающей команды этого сезона.

«Колорадо» только в дополнительное время одолел на своем льду «Бостон», решающий буллит на счету Валерия Ничушкина.

Ранее сообщалось, что игрок «Лос-Анджелес Кингз» Адриан Кемпе отправил Малкина в нокдаун.





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