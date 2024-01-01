Малкин забросил шайбу и отправил в нокдаун игрока «Филадельфии»

Сегодня, 09:03





В регулярном чемпионате НХЛ этой ночью произошло немало событий с участием российских хоккеистов.



«Питтсбург» забросил четыре шайбы в ворота «Филадельфии», нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин записал на свой счет гол и результативную передачу. Через полторы минуты после взятия ворот форвард ударил по лицу игрока «Флайерз», за что был наказан двухминутным штрафом.



Артемий Панарин набрал два очка в поединке с «Ванкувером», но канадцы забили шесть шайб и подтвердили репутацию самой забивающей команды этого сезона.



«Колорадо» только в дополнительное время одолел на своем льду «Бостон», решающий буллит на счету Валерия Ничушкина.



Ранее сообщалось, что игрок «Лос-Анджелес Кингз» Адриан Кемпе отправил Малкина в нокдаун.