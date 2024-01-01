Битва лидеров КХЛ. «Металлург» попытается взять реванш у «Локомотива»

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В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 9 января состоятся восемь матчей. Два поединка вызывают особенный интерес у любителей хоккея.



В Магнитогорске встретятся два лидера этого сезона (17:00 мск, трансляция на «Матч ТВ»). «Металлург» и «Локомотив» набрали по 68 очков и возглавляют свои конференции. Встреча между командами в Ярославле в конце сентября завершилась победой железнодорожников, но болельщики «Магнитки» надеются на победу - восемь последних матчей в Магнитогорске завершились в пользу хозяев льда.



Еще один топовый поединок состоится в Москве. ЦСКА на своей площадке будет принимать «Торпедо» (19:30, «Матч ТВ»). Противостояние Сергея Федорова и Игоря Ларионова всегда вызывает повышенный интерес. Армейцы после череды неудач одержали три победы подряд. Торпедовцам придется тяжело, один из лидеров команды Василий Атанасов продолжает восстанавливаться после травмы.



Ранее сообщалось, что форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отправил в нокдаун игрока «Филадельфии» Скотта Лоутона.