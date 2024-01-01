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«Вторая половина». Криштиану Роналду обнимается с женой на море

Сегодня, 13:05


Роналду со второй половинкой на море

Известный португальский футболист Криштиану Роналду не только забивает мячи в чемпионате Саудовской Аравии, но и находит время на отдых со своей второй половинкой.

С 2016 года спортсмен состоит в отношениях с Джорджиной Родригес, которая родилась в Аргентине, но выросла в Испании.

В начале января португалец выкладывал в соцсетях фото из тренажерного зала, где хвастался своим накачанным торсом. Футболисту в начале февраля исполнится 39 лет, но он находится в идеальной физической форме.

Ранее сообщалось, что «Ман Сити» подписал «нового Месси» и намеревается пригласить Гави из «Барселоны».





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