«Вторая половина». Криштиану Роналду обнимается с женой на море

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Известный португальский футболист Криштиану Роналду не только забивает мячи в чемпионате Саудовской Аравии, но и находит время на отдых со своей второй половинкой.



С 2016 года спортсмен состоит в отношениях с Джорджиной Родригес, которая родилась в Аргентине, но выросла в Испании.



В начале января португалец выкладывал в соцсетях фото из тренажерного зала, где хвастался своим накачанным торсом. Футболисту в начале февраля исполнится 39 лет, но он находится в идеальной физической форме.



Ранее сообщалось, что «Ман Сити» подписал «нового Месси» и намеревается пригласить Гави из «Барселоны».