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Экс-форвард «Арсенала» Тьерри Анри рассказал о борьбе с депрессией

Сегодня, 15:05


Тьерри Анри рассказал о борьбе с депрессией

Известный в прошлом футболист Тьерри Анри признался в эфире подкаста Стивена Бартлетта о том, что всю свою жизнь боролся с проявлениями депрессии.

Во время игровой карьеры у француза были проблемы психического характера. «У меня были депрессивные расстойства все то время, пока я играл, а может быть и с самого детства», — заявил Анри. «Я не задумывался об этом, но пришлось приспособится к этому состоянию».

Бывший игрок лондонского «Арсенала» признался, что во время пандемии коронавируса он находился в изоляции в Монреале и целый год не виделся со своими детьми. «Это был тяжелый год, часто слезы наворачивались на глаза», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду поделился с поклонниками своим фото с женой на берегу моря.





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