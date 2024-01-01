Экс-форвард «Арсенала» Тьерри Анри рассказал о борьбе с депрессией

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Известный в прошлом футболист Тьерри Анри признался в эфире подкаста Стивена Бартлетта о том, что всю свою жизнь боролся с проявлениями депрессии.



Во время игровой карьеры у француза были проблемы психического характера. «У меня были депрессивные расстойства все то время, пока я играл, а может быть и с самого детства», — заявил Анри. «Я не задумывался об этом, но пришлось приспособится к этому состоянию».



Бывший игрок лондонского «Арсенала» признался, что во время пандемии коронавируса он находился в изоляции в Монреале и целый год не виделся со своими детьми. «Это был тяжелый год, часто слезы наворачивались на глаза», — добавил он.



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