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Беттмэну стоит прислушаться к Гашеку и выгнать российских хоккеистов из НХЛ

Сегодня, 16:46


Беттмэну стоит прислушаться к Гашеку

Руководство НХЛ должно прислушаться к словам слишком разговорчивого Гашека и выгнать российских хоккеистов из НХЛ.

Представляете, что тогда будет? Кто приедет в Континентальную хоккейную лигу и станет радовать российских болельщиков? Постаревшие, но не утратившие былой популярности Овечкин и Малкин, лучший бомбардир НХЛ Кучеров, лидер «Рейнджерс» Панарин. Голкиперы Георгиев, Бобровский, Сорокин, Шестеркин и Василевский, которые являются первыми номерами своих команд. И это всего лишь звезды первой величины.

Ничушкин, Капризов, Бучневич, Свечников, Тарасенко, защитники Орлов, Проворов, Сергачев и многие другие хоккеисты, несомненно, усилят большинство команд КХЛ.

Скорее всего, некоторые игроки не вернуться по политическим причинам, но таких будет меньшинство.

Вот об этом мы мечтаем в редакции - чтобы Гэри Беттмэн прислушался к словам неадекватного Гашека и запретил российским игрокам играть за океаном. И наплевать на ИИХФ с их чемпионатами мира и на МОК с их сомнительного уровня олимпийскими турнирами.

Ранее сообщалось, что НХЛ не планирует участие российских хоккеистов на Кубоке мира в 2025 году.





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