ЦСКА нанес «Торпедо» самое крупное поражение в сезоне

Вчера, 21:46





ЦСКА учинил разгром «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ, который состоялся 9 января на ЦСКА-Арене в Москве.



Нижегородцы забили две и пропустили семь шайб (хет-трик на счету Сергея Плотникова), тем самым потерпев самое крупное поражение в текущем чемпионате.



В этом сезоне команда не пропускала больше пяти шайб. А в первый год работы Игоря Ларионова самое болезненное поражение «Торпедо» нанес все тот же ЦСКА. За несколько дней до конца регулярного чемпионата армейцы дома одержали победу со счетом 8:3.



Ранее сообщалось, что нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забил гол, сделал результативную передачу и отправил в нокдаун игрока «Филадельфии».