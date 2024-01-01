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ЦСКА нанес «Торпедо» самое крупное поражение в сезоне

Вчера, 21:46


ЦСКА нанес «Торпедо» самое крупное поражение при Ларионове

ЦСКА учинил разгром «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ, который состоялся 9 января на ЦСКА-Арене в Москве.

Нижегородцы забили две и пропустили семь шайб (хет-трик на счету Сергея Плотникова), тем самым потерпев самое крупное поражение в текущем чемпионате.

В этом сезоне команда не пропускала больше пяти шайб. А в первый год работы Игоря Ларионова самое болезненное поражение «Торпедо» нанес все тот же ЦСКА. За несколько дней до конца регулярного чемпионата армейцы дома одержали победу со счетом 8:3.

Ранее сообщалось, что нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забил гол, сделал результативную передачу и отправил в нокдаун игрока «Филадельфии».





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