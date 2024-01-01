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Эрлинг Холанд перейдет летом в «Барселону», игрок уже все решил

Сегодня, 09:44


Эрлинг Холанд перейдет в Барселону

Претендентом на одного из лидеров «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда стала испанская «Барселона».

По словам известного инсайдера Франсуа Галлардо, каталонский клуб и игрок уже договорились о переезде в Испанию летом этого года.

Действующее соглашение норвежца с «Ман Сити» завершится в 2027 году, но в контракте прописана сумма отступных в 100 млн евро при переходе в зарубежный клуб.

В руководстве английского гранда знают об этой проблеме (маленькой сумме отступных) и работают над этим. Известный сайт Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 180 млн.

Ранее мы писали о том, что Холанду пора сменить спортивное гражданство и выбрать другую сборную.





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