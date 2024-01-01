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Почему не стоит смотреть матч «Витязь» - СКА на «Матч ТВ»

Сегодня, 10:31


Витязь - СКА 10 января 2024

В эфирной сетке телеканала «Матч ТВ» 10 января запланирован показ матча регулярного чемпионата КХЛ между «Витязем» и СКА.

Я не пишу о хоккее, но меня настойчиво попросили написать эту заметку, чтобы понять, насколько такой матч может быть интересен нейтральному болельщику в эфире федерального канала.

Клуб из Балашихи набрал 36 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Лучшими бомбардирами команды являются незнакомые мне два канадца и американец. Думаю, что многие любители хоккея также не знают, кто такой Дерек Барак. Тренирует «Витязь» Дмитрий Рябыкин. Помню такого игрока, выступал за омский «Авангард».

Про СКА можно сказать больше. По игрокам питерцы - серенькая команда. Можно выделить только молодого защитника Александра Никишина, который выделялся на недавнем Матче звезд КХЛ. Но основные новости о команде связаны не с игрой, а с частыми выступлениями главного тренера, судейскими скандалами и коллективным письмом ветеранов СКА в адрес Президента России.

Вердикт такой. Если вам совсем нечего делать, то включите телевизор в 19:00 мск. Но лучше найдите себе занятие поинтереснее.

Ранее сообщалось, что хоккейные трансляции занимают только пятое место в рейтинге предпочтений российских болельщиков.





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