Тарасова назвала латвийского фигуриста мерзавцем

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Сегодня стартует чемпионат Европы по фигурному катанию и многие новостные ленты опять начинают заполняться новостями об этом популярном в России виде спорта.



Несмотря на то, что российские спортсмены пропустят второй подряд европейский турнир, многие любители фигурного катания будут следить за итогами континентального турнира.



Латвийский фигурист Денис Васильев в интервью изданию Jauns заметил, что он не согласен с решением МОК допустить атлетов из России до Олимпиады в Париже.



Известный тренер Татьяна Тарасова в беседе с корреспондентом «РИА Новости» назвала 24-летнего Васильева мерзавцем и отметила, что он никогда не был большим спортсменом и не понимает, что такое дисквалификация.



Ранее сообщалось, что трансляции соревнований среди фигуристов стали одними из самых популярных среди российских телезрителей.