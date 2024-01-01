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«Реал» сыграет с «Атлетико» в полуфинальном матче Суперкубка Испании

Сегодня, 15:24


Суперкубок Испании, Реал - Атлетико 10 января 2024

В конце декабря в Саудовской Аравии на стадионе «Аль-Авваль Парк» должен был состояться матч за Суперкубок Турции. Поединок был отменен из разногласий властей страны и руководителей клубов.

Очередная попытка подзаработать денег в Эр-Рияде и погрется на солнышке будет предпринята 10 января. В первом полуфинальной игре Суперкубка Испании сойдутся две мадридские команды - «Реал» и «Атлетико». Игра начнется в 22:00 мск и будет показана на «Матч ТВ».

Последний раз соперники встречались между собой в рамках 6-го тура испанской Примеры. Подопечные Диего Симеоне одержали в той встрече победу со счетом 3:1. На результативные действия Альваро Мораты (дважды) и Антуана Гризманна королевский клуб ответил голом Тони Крооса.

В чемпионате Испании «Реал» занимает первое место в турнирной таблице, а «Атлетико» идет на пятой строчке, уступая лидеру на 10 очков.

Ранее мы писали, что «Реал» поставил ультиматум Килиану Мбаппе в вопросе перехода француза в команду.





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