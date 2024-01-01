Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол ЗОЖ ТВ Другие


Павел Мамаев устроил дебош в самолете при вылете в Дубай

Сегодня, 17:58


Павел Мамаев устроил дебош на рейсе Москва - Дубай

Один из главных скандалистов российского футбола Павел Мамаев устроил дебош на рейсе Москва - Дубай, сообщает Mash.

Рейс из Внуково задержали из-за технических неполадок до конца дня. Когда пассажиры стали покидать салон, игрок на повышенных тонах стал требовать коляску для ребенка. К счаcтью, Мамаев сопроводил свое требование только криками и нецензурной лексикой.

Игрок больше запомнился болельщикам агрессивными выходками в компании с Александром Кокориным, чем футбольными достижениями. Отсидел за это некоторое время в тюрьме. Но наказание, судя по всему, не пошло Мамаеву на пользу.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова назвала мерзавцем латвийского фигуриста Дениса Васильева.





  • Тарасова назвала латвийского фигуриста мерзавцем
  • «Барселона» поставила ультиматум Левандовски
  • День российского военного миротворца и другие праздники 25 ноября
  • Где отдыхают летом российские хоккеисты
  • The Guardian - о сборной России: Иванов любит выпить, а Денисов жаден до де ...
    •




    Битва лидеров КХЛ. «Металлург» попытается взять реванш у «Локомотива»

    Металлург - Локомотив 9 января 2024

    В регулярном чемпионате КХЛ 9 января состоятся восемь матчей.

    Малкин забросил шайбу и отправил в нокдаун игрока «Филадельфии»

    Евгений Малкин ударил по лицу игрока Филадельфии

    На счету нападающего «Питтсбурга» гол, результативная передача и боксерский удар в лицо.

    Умер один из величайших футболистов 20 века

    Умер Франц Беккенбауэр

    Легендарный немецкий футболист Франц Беккенбауэр скончался в возрасте 78 лет.

    «Рейнджерс» Панарина сыграет с самой забивающей командой НХЛ

    Рейнджерс - Ванкувер 9 января 2024

    В регулярном чемпионате НХЛ 9 января состоятся четыре матча.

    «Ман Сити» подписал «нового Месси» и хочет переманить Гави из «Барселоны»

    Клаудио Эчеверри

    «Горожане» приобрели права на полузащитника «Ривер Плейта» Клаудио Эчеверри.

    Рид Буше сделал 5-й дубль в сезоне и на пять шайб оторвался от Голдобина

    Рид Буше

    Нападающий «Авангарда» Рид Буше сделал дубль в матче с «Адмиралом».

    При срыве сделки с Мбаппе «Реал» может купить Холанда

    Эрлинг Холанд может перейти в Реал

    Сумма отступных за норвежского футболиста составляет 100 млн евро.









    Павел Мамаев устроил дебош в самолете при вылете в Дубай
    «Реал» сыграет с «Атлетико» в полуфинальном матче Суперкубка Испании
    Тарасова назвала латвийского фигуриста мерзавцем
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 11 января 2024
    Почему не стоит смотреть матч «Витязь» - СКА на «Матч ТВ»
    Эрлинг Холанд перейдет летом в «Барселону», игрок уже все решил
    ЦСКА нанес «Торпедо» самое крупное поражение в сезоне
    Беттмэну стоит прислушаться к Гашеку и выгнать российских хоккеистов из НХЛ
    Экс-форвард «Арсенала» Тьерри Анри рассказал о борьбе с депрессией
    «Вторая половина». Криштиану Роналду обнимается с женой на море


    Все новости

    © 2007-2024 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru