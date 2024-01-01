Павел Мамаев устроил дебош в самолете при вылете в Дубай

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Один из главных скандалистов российского футбола Павел Мамаев устроил дебош на рейсе Москва - Дубай, сообщает Mash.



Рейс из Внуково задержали из-за технических неполадок до конца дня. Когда пассажиры стали покидать салон, игрок на повышенных тонах стал требовать коляску для ребенка. К счаcтью, Мамаев сопроводил свое требование только криками и нецензурной лексикой.



Игрок больше запомнился болельщикам агрессивными выходками в компании с Александром Кокориным, чем футбольными достижениями. Отсидел за это некоторое время в тюрьме. Но наказание, судя по всему, не пошло Мамаеву на пользу.



Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова назвала мерзавцем латвийского фигуриста Дениса Васильева.