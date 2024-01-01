«Рома» может уволить Жозе Моуринью после матча с «Миланом»

Вчера, 23:09





«Рома» может уволить главного тренера Жозе Моуринью после матча с «Миланом», который состоится в воскресенье 14 января.



Контракт португальца действует до конца текущего сезона, но владелец команды американский миллиардер Дэн Фридкин, по слухам, теряет терпение и может поменять наставника в ближайшее время.



Результаты «Ромы» в этом сезоне оставляют желать лучшего. В Лиге Европы «волки» уступили первое место в группе пражской «Славии» и теперь сыграют дополнительные два матча в весенней стадии.



В Серии А команда занимает восьмое место, которое не дает право на участие даже в Лиге конференций будущей осенью.



10 января подопечные Моуринью проиграли «Лацио» в четвертьфинале Кубка Италии и выбыли из турнира.



Ранее сообщалось, что испанская «Барселона» заинтересована в приобретении игрока «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.