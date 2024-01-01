Кто остановит Большунова? Лыжник приехал в Татарстан за очередными победами

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Российский лыжник Александр Большунов выиграл все 12 гонок на четырех этапах Кубка России и, судя по всему, не собирается сбавлять обороты.



Очередной этап соревнований по лыжным гонкам пройдет в Казани с 11 по 14 января. В первый день запланированы гонки с раздельным стартом, в субботу спортсмены определят сильнейших в спринтерских дисциплинах, а в воскресенье зрителей ожидает скиатлон.



У мужчин в общем зачете лидирует Большунов, вторую строчку занимает Сергей Ардашев. У женщин больше всего очков у Вероники Степановой и Марии Истоминой.



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