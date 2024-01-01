ЦСКА жаждет реванша, «Динамо» - продолжения победной серии

Сегодня, 09:02





В регулярном чемпионате КХЛ 11 января состоится третий раунд противостояния между ЦСКА и московским «Динамо». Поединок начнется в 19:00 мск и будет показан на «Матч ТВ».



Соперничество двух команд в рамках столичного дерби всегда вызывало повышенный интерес у хоккейных болельщиков. Почти все матчи между ними проходят в бескомпромиссной борьбе, а нередко заканчиваются скандалами.



Предстоящая игра будет третьей между клубами в текущем сезоне. В сентябре и декабре сильнее оказывались динамовцы, побеждавшие с одинаковым счетом 4:1.



Кого стоит опасаться армейцам? Бесспорно, нападающего бело-голубых Никиту Гусева. В каждой из двух предыдущих игр хоккеист забрасывал шайбу и отдавал два результативных паса.



Ранее «Спортивное обозрение» составило рейтинг лучших игроков КХЛ, куда были включены Уилл, Гусев и Нестеров.