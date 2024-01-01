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Ничушкин наказал «Вегас» и стал лучшим снайпером «Колорадо»

Сегодня, 09:46


Валерий Ничушкин

В матче НХЛ, который состоялся утром 11 января, «Колорадо» на своей площадке переиграл со счетом 3:0 действующего обладателя Кубка Стэнли «Вегас».

Вратарь «Лавин» Александр Георгиев отразил все броски в створ своих ворот и признан лучшим игроком встречи.

Две заброшенные шайбы записал на свой счет форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин. Российский хоккеист два раза отличился в большинстве, тем самым наказав соперника за нарушение правил.

В активе 28-летнего нападающего 22 заброшенные шайбы в текущем сезоне. Столько же и у Натана Маккиннона, но он провел на две игры больше.

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин отправил в нокдаун игрока «Флайерз» Скотта Лоутона.





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