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Денис Глушаков возвращается в родные края

Сегодня, 11:40


Денис Глушаков

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Глушаков намерен продолжить карьеру в «Ростове».

Как сообщает «РБ Спорт», полузащитник в данным момент проходит медобследование в ростовской команде и примет участие в тренировочном сборе.

В последнее время игрок, которому в конце января исполнится 37 лет, выступал в Костроме за местный клуб второй лиги.

Вполне понятна причина ветерана выступать в команде Валерия Карпина - комфортная погода и близость к родному Миллерово, который расположен в Ростовской области.

Ранее сообщалось, что итальянская «Рома» может уволить Жозе Моуринью после воскресной игры в Милане.





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