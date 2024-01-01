Денис Глушаков возвращается в родные края

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Бывший футболист московского «Спартака» Денис Глушаков намерен продолжить карьеру в «Ростове».



Как сообщает «РБ Спорт», полузащитник в данным момент проходит медобследование в ростовской команде и примет участие в тренировочном сборе.



В последнее время игрок, которому в конце января исполнится 37 лет, выступал в Костроме за местный клуб второй лиги.



Вполне понятна причина ветерана выступать в команде Валерия Карпина - комфортная погода и близость к родному Миллерово, который расположен в Ростовской области.



Ранее сообщалось, что итальянская «Рома» может уволить Жозе Моуринью после воскресной игры в Милане.