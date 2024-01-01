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Жена выгнала звезду «Ман Сити» Кайла Уолкера из дома

Сегодня, 18:08


Жена выгнала Кайла Уолкера из дома

Ведущего защитника клуба АПЛ «Манчестер Сити» Кайла Уолкера выгнали из дома. Несколько месяцев назад жена футболиста Энни Килнер устроила скандал и указала супругу на дверь.

Как сообщает Daily Mail, причиной послужила измена игрока с бывшей возлюбленной. Ранее Уолкер убедил свою вторую половинку, что те отношения остались в прошлом и даже удалил девушку из соцсетей.

33-летний футболист и Энни воспитывают троих детей, а в 2022 году пара узаконила свои отношения. В 2020 году Уолкер участвовал в секс-вечеринке во время пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что «Ман Сити» планирует летом переманить Гави из «Барселоны».





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