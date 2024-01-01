Тарасенко набрал 600 очков в НХЛ и думает об обмене

Сегодня, 09:16





Российский нападающий «Оттава Сенаторз» Владимир Тарасенко в поединке с «Баффало» набрал 600-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.



32-летний воспитанник новосибирской «Сибири» проводит 12-й сезон за океаном и за это время забросил 279 шайб и сделал 321 результативную передачу.



«Оттава» - один из слабейших на сегодня клубов НХЛ, занимает последнее место в Восточной конференции и даже не мечтает о попадании в плей-офф.



Тарасенко - шестой по результативности в команде и имеет лучший среди всех игроков «Сенаторз» показатель полезности (плюс 10). В Канаде считают, что до дедлайна клуб попросит хоккеиста отказаться от запрета на обмен и предпримет попытку избавиться от высокооплачиваемого игрока.



Лучшие годы хоккеист провел в «Сент-Луисе» и вместе с командой пять лет назад выиграл главный трофей заокеанской лиги.



Ранее сообщалось, что Евгений Малкин отправил в нокдаун форварда «Филадельфии» Скотта Лоутона.