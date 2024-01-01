Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол ЗОЖ ТВ Другие


Эль-Класико в Эр-Рияде. «Реал» сыграет с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании

Сегодня, 09:58


Суперкубок Испании, Реал - Барселона, 14 января 2024

В финале Суперкубка Испании мадридский «Реал» встретится с «Барселоной» 14 января в 22:00 мск. В прямом эфире поединок из Эр-Рияда покажет телеканал «Матч ТВ».

Единственный матч между двумя самыми популярными испанскими командами в этом сезоне состоялся в конце октября и завершился в пользу королевского клуба. На два мяча 20-летнего полузащитника Джуда Беллингема каталонцы ответили точным ударом Илкая Гюндогана.

В чемпионате Испании финалисты пропустят очередной тур, который стартует уже сегодня и проведут первые матчи после небольшого перерыва только через неделю. На данный момент «Реал» вместе с «Жироной» возглавляют турнирную таблицу, а «Барселона» отстала на семь очков от лидеров.

Ранее сообщалось, что при срыве переговоров с Килианом Мбаппе «Реал» может купить игрока «Ман Сити» Эрлинга Холанда.





  • «Реал» сыграет с «Атлетико» в полуфинальном матче Суперкубка Испании
  • «Ман Сити» подписал «нового Месси» и хочет переманить Гави из «Барселоны»
  • При срыве сделки с Мбаппе «Реал» может купить Холанда
  • Какое решение примет Мбаппе? «Реал» поставил ультиматум футболисту
  • «Реал» обыграл «Барселону» в первом «эль класико» сезона 2023/2024
    •




    Павел Мамаев устроил дебош в самолете при вылете в Дубай

    Павел Мамаев устроил дебош на рейсе Москва - Дубай

    Бывший футболист Павел Мамаев устроил дебош на рейсе Москва - Дубай.

    «Реал» сыграет с «Атлетико» в полуфинальном матче Суперкубка Испании

    Суперкубок Испании, Реал - Атлетико 10 января 2024

    В первом полуфинальном матче Суперкубка Испании сыграют «Реал» и «Атлетико».

    Тарасова назвала латвийского фигуриста мерзавцем

    Татьяна Тарасова назвала мерзавцем Дениса Васильева

    Известный тренер Татьяна Тарасова назвала латвийского фигуриста Дениса Васильева мерзавцем.

    Почему не стоит смотреть матч «Витязь» - СКА на «Матч ТВ»

    Витязь - СКА 10 января 2024

    Разбираем, насколько матч может быть интересен болельщику в эфире федерального канала.

    Эрлинг Холанд перейдет летом в «Барселону», игрок уже все решил

    Эрлинг Холанд перейдет в Барселону

    Претендентом на одного из лидеров «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда стала испанская «Барселона».

    ЦСКА нанес «Торпедо» самое крупное поражение в сезоне

    ЦСКА нанес «Торпедо» самое крупное поражение при Ларионове

    ЦСКА учинил разгром «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Беттмэну стоит прислушаться к Гашеку и выгнать российских хоккеистов из НХЛ

    Беттмэну стоит прислушаться к Гашеку

    Руководство НХЛ должно прислушаться к словам Гашека и запретить российским хоккеистам играть в НХЛ.









    СКА проверит на прочность кризисный «Спартак»
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 13 января 2024
    Эль-Класико в Эр-Рияде. «Реал» сыграет с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании
    Тарасенко набрал 600 очков в НХЛ и думает об обмене
    Жена выгнала звезду «Ман Сити» Кайла Уолкера из дома
    Денис Глушаков возвращается в родные края
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 12 января 2024
    Ничушкин наказал «Вегас» и стал лучшим снайпером «Колорадо»
    ЦСКА жаждет реванша, «Динамо» - продолжения победной серии
    Кто остановит Большунова? Лыжник приехал в Татарстан за очередными победами


    Все новости

    © 2007-2024 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru