Эль-Класико в Эр-Рияде. «Реал» сыграет с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании

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В финале Суперкубка Испании мадридский «Реал» встретится с «Барселоной» 14 января в 22:00 мск. В прямом эфире поединок из Эр-Рияда покажет телеканал «Матч ТВ».



Единственный матч между двумя самыми популярными испанскими командами в этом сезоне состоялся в конце октября и завершился в пользу королевского клуба. На два мяча 20-летнего полузащитника Джуда Беллингема каталонцы ответили точным ударом Илкая Гюндогана.



В чемпионате Испании финалисты пропустят очередной тур, который стартует уже сегодня и проведут первые матчи после небольшого перерыва только через неделю. На данный момент «Реал» вместе с «Жироной» возглавляют турнирную таблицу, а «Барселона» отстала на семь очков от лидеров.



Ранее сообщалось, что при срыве переговоров с Килианом Мбаппе «Реал» может купить игрока «Ман Сити» Эрлинга Холанда.