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СКА проверит на прочность кризисный «Спартак»

Сегодня, 11:21


Спартак - СКА 12 января 2024

В регулярном чемпионате КХЛ 12 января состоятся шесть матчей. Центральный поединок пройдет в Москве, в котором «Спартак» примет на своем льду питерских армейцев. Игра начнется в 19:30 мск и будет показана на федеральном канале «Матч ТВ».

«Спартак» проиграл пять из шести последних матчей и уступил лидерство в конференции «Локомотиву» и московским динамовцам. СКА показывает неплохие результаты, но пасует в играх с более сильными соперниками. Подопечные Романа Ротенберга уступили в январе дома ярославцам и «Магнитке».

В личных встречах перевес на стороне москвичей. Красно-белые выиграли первые два поединка в текущем сезоне, но уступили в конце ноября в Санкт-Петербурге со счетом 2:3.

Ранее сообщалось, что нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко набрал 600-е очко в НХЛ и может быть обменян в другой клуб.





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