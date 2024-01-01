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Мать Мбаппе готова взять 10 млрд, но никто не предлагает

Сегодня, 12:03


Килиан Мбаппе с матерью

Мать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, которая также является официальным представителем футболиста, в интервью RMC Sport коснулась темы огромных доходов ее сына.

Файза Ламари сослалась на то, что такие правила приняты в современном футболе. И если бы кто-то предложил Килиану 10 млрд евро, то он бы их взял. Не испытывая вины или стыда.

Сейчас представители Мбаппе ведут переговоры со многими клубами и выиграет в этой гонке тот, кто предложит больше всего денег. Поэтому вызывают смех заявления «Ливерпуля», что они собираются уговорить француза престижностью игры в АПЛ.

Ранее сообщалось, что в финале Суперкубка Испании сыграют «Реал» и «Барселона».





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