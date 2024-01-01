Мать Мбаппе готова взять 10 млрд, но никто не предлагает

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Мать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, которая также является официальным представителем футболиста, в интервью RMC Sport коснулась темы огромных доходов ее сына.



Файза Ламари сослалась на то, что такие правила приняты в современном футболе. И если бы кто-то предложил Килиану 10 млрд евро, то он бы их взял. Не испытывая вины или стыда.



Сейчас представители Мбаппе ведут переговоры со многими клубами и выиграет в этой гонке тот, кто предложит больше всего денег. Поэтому вызывают смех заявления «Ливерпуля», что они собираются уговорить француза престижностью игры в АПЛ.



Ранее сообщалось, что в финале Суперкубка Испании сыграют «Реал» и «Барселона».