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Латыпов и Бабиков провалили командную гонку, Белоруссия стала первой

Сегодня, 13:34


Латыпов и Бабиков провалили командную гонку на чемпионате России по биатлону

Лидеры Кубка России по биатлону нынешнего сезона Эдуард Латыпов и Антон Бабиков провалили командную гонку на открытом чемпионате страны, который проходит в эти дни в Чайковском.

Команда Башкортостана, за которую выступают Латыпов, Бабиков, Владислав Зотов и Эраст Иманбаев заняла последнее 14-е место. Квартет допустил самое большое количество промахов (9) и на 5 минут 39 секунд отстал от первой сборной Белоруссии, которая в итоге стала победителем.

Серебро завоевала первая команда из Тюмени, где в состав которой входят Александр Логинов и Евгений Гаганичев. Бронза досталась второй сборной Белоруссии.

Ранее сообщалось, что матч между «Реалом» и «Барселоной» в финале Суперкубка Испании состоится в Саудовской Аравии в ближайшее воскресенье.





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