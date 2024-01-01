Латыпов и Бабиков провалили командную гонку, Белоруссия стала первой

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Лидеры Кубка России по биатлону нынешнего сезона Эдуард Латыпов и Антон Бабиков провалили командную гонку на открытом чемпионате страны, который проходит в эти дни в Чайковском.



Команда Башкортостана, за которую выступают Латыпов, Бабиков, Владислав Зотов и Эраст Иманбаев заняла последнее 14-е место. Квартет допустил самое большое количество промахов (9) и на 5 минут 39 секунд отстал от первой сборной Белоруссии, которая в итоге стала победителем.



Серебро завоевала первая команда из Тюмени, где в состав которой входят Александр Логинов и Евгений Гаганичев. Бронза досталась второй сборной Белоруссии.



Ранее сообщалось, что матч между «Реалом» и «Барселоной» в финале Суперкубка Испании состоится в Саудовской Аравии в ближайшее воскресенье.