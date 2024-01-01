Бокс года! Даня Милохин проведет бой с блогером из Индии

Сегодня, 16:30





Грандиозное событие ожидает любителей бокса совсем скоро. Главный боксерский поединок года пройдет в Дубае 16 февраля.



Соперником российского «боксера» (блогера) Дани Милохина станет известный тиктокер Аджмал Хан. Индийцу 27 лет, он подрабатывает моделью и имеет несколько миллионов подписчиков в различных социальных сетях.



Российский блогер в последнее время много внимания уделяет тренировкам и набирает мышечную массу. Недавно Милохин ощутил себя в прекрасной физической форме, которая позволила ему вызвать на поединок брата Хабиба Нурмагомедова.



В качестве призовых соперники получат несколько сотен тысяч новых подписчиков в социальных сетях, наличие которых потом можно будет конвертировать в доходы от рекламы.



Ранее сообщалось, что 14 января в Саудовской Аравии «Реал» и «Барселона» сыграют в финале Суперкубка Испании.