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Легенда «Реала» заявил, что Мбаппе пока не дорос до уровня Роналду

Сегодня, 10:00


Килиан Мбаппе

Бывший полузащитник «Реала» Гути, который вместе с командой пять раз становился чемпионом Испании, в интервью изданию MARCA сравнил возможный переход Мбаппе с приходом в королевский клуб Криштиану Роналду.

47-летний испанец заявил, что Роналду пришел в 2009 году «Реал» более состоявшимся игроком, у португальца был к тому времени «Золотой мяч» и победа в Лиге чемпионов. И заявил, что футболистов пока не имеет смысла сравнивать.

Отметим, что все достижения Килиана Мбаппе на клубном уровне пока ограничиваются не самым сильным чемпионатом Франции.

Ранее сообщалось, что 14 января «Реал» сыграет с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании.





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