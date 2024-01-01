Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол ЗОЖ ТВ Другие


FourFourTwo поставил Салаха выше экс-президента Либерии

Сегодня, 10:53


Мохамед Салах

Сегодня в Кот-д’Ивуаре стартует очередной чемпионат Африки по футболу. Обозреватели и эксперты делают прогнозы на предстоящий турнир, а также составляют списки лучших игроков континента.

Английский журнал FourFourTwo составил рейтинг лучших африканских игроков всех времен. Первое место в нем занял форвард «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах.

На второй строчке в списке расположился экс-президент Либерии Джордж Веа. В послужном списке футболиста больше наград, чем у Салаха, но не хватает победы в Лиге чемпионов.

Третьим издание поставило нападающего Камеруна Самуэля Это'О, который два года успел поиграть в махачкалинском «Анжи».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» ведет переговоры с игроком «ПСЖ» Килианом Мбаппе.





  • «Ливерпуль» ведет переговоры с Мбаппе и может переиграть «Реал»
  • Какое решение примет Мбаппе? «Реал» поставил ультиматум футболисту
  • Матч за первое место в АПЛ! «Ливерпуль» сыграет с «Арсеналом» 23 декабря
  • Рейтинг лучших вратарей НХЛ сезона 2015/2016
  • Рейтинг лучших вратарей НХЛ сезона 2008/2009
    •




    Эль-Класико в Эр-Рияде. «Реал» сыграет с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании

    Суперкубок Испании, Реал - Барселона, 14 января 2024

    В финале Суперкубка Испании 14 января мадридский «Реал» встретится с «Барселоной».

    Тарасенко набрал 600 очков в НХЛ и думает об обмене

    Владимир Тарасенко набрал 600 очков

    Нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко в матче с «Баффало» набрал 600-е очко в НХЛ.

    Жена выгнала звезду «Ман Сити» Кайла Уолкера из дома

    Жена выгнала Кайла Уолкера из дома

    Ведущего защитника клуба АПЛ «Манчестер Сити» Кайла Уолкера выгнали из дома за измену.

    Денис Глушаков возвращается в родные края

    Денис Глушаков

    Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков намерен продолжить карьеру в «Ростове».

    Ничушкин наказал «Вегас» и стал лучшим снайпером «Колорадо»

    Валерий Ничушкин

    «Колорадо» на своем льду обыграл действующего обладателя Кубка Стэнли «Вегас».

    ЦСКА жаждет реванша, «Динамо» - продолжения победной серии

    ЦСКА сыграет с Динамо 11 января

    Столичные ЦСКА и «Динамо» 11 января проведут между собой третий матч в сезоне.

    Кто остановит Большунова? Лыжник приехал в Татарстан за очередными победами

    Александр Большунов

    Российский лыжник Александр Большунов выиграл все 12 гонок на четырех этапах Кубка России.









    Мария Шарапова приобрела дом за 11,5 млн долларов
    ЧЕ по фигурному катанию в Каунасе проходит при пустых трибунах
    Лидер «Пари НН» отказал «Краснодару» и едет в Европу
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 14 января 2024
    FourFourTwo поставил Салаха выше экс-президента Либерии
    Легенда «Реала» заявил, что Мбаппе пока не дорос до уровня Роналду
    Бокс года! Даня Милохин проведет бой с блогером из Индии
    Латыпов и Бабиков провалили командную гонку, Белоруссия стала первой
    Мать Мбаппе готова взять 10 млрд, но никто не предлагает
    СКА проверит на прочность кризисный «Спартак»


    Все новости

    © 2007-2024 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru