FourFourTwo поставил Салаха выше экс-президента Либерии

Сегодня, 10:53





Сегодня в Кот-д’Ивуаре стартует очередной чемпионат Африки по футболу. Обозреватели и эксперты делают прогнозы на предстоящий турнир, а также составляют списки лучших игроков континента.



Английский журнал FourFourTwo составил рейтинг лучших африканских игроков всех времен. Первое место в нем занял форвард «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах.



На второй строчке в списке расположился экс-президент Либерии Джордж Веа. В послужном списке футболиста больше наград, чем у Салаха, но не хватает победы в Лиге чемпионов.



Третьим издание поставило нападающего Камеруна Самуэля Это'О, который два года успел поиграть в махачкалинском «Анжи».



Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» ведет переговоры с игроком «ПСЖ» Килианом Мбаппе.