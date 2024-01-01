Лидер «Пари НН» отказал «Краснодару» и едет в Европу

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Нападающий клуба Российской премьер-лиги «Пари НН» Эдгар Севикян переходит в венгерский «Ференцварош».



Ранее вероятным вариантом продолжения карьеры игрока был «Краснодар», но в последний момент планы у него изменились. В руководстве нижегородской команды, как сообщает «РИА Новости», подтвердили информацию о скором переходе Севикяна в европейскую команду.



Бывший клуб Станислава Черчесова после 17-ти матчей набрал 33 очка и занимает второе место в национальном чемпионате. Руководит действующим чемпионом страны серб Деян Станкович. Из легионеров больше всех матчей провел защитник из Латвии Чебраил Макрецкис, а лучшим бомбардиром является бразилец Маркиньос (5 мячей).



Ранее мы сообщали, что экс-игрок «Спартака» Денис Глушаков намерен продолжить карьеру в «Ростове».