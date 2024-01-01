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ЧЕ по фигурному катанию в Каунасе проходит при пустых трибунах

Сегодня, 17:09


Пустые трибуна на ЧЕ по фигурному катанию в Каунасе

Чемпионат Европы по фигурному катанию, который проходит в эти дни в Каунасе, не вызывает интереса у болельщиков. Короткая программа среди женщин прошла при пустых трибунах и напомнила времена пандемии коронавируса, когда зрителей не пускали на стадионы.

Без российских фигуристов этот турнир превратился во второсортное соревнование. В Литву приехали 24 фигуриста, которые родились в России и представляют на чемпионате другие страны, но их уровень оставляет желать лучшего.

С другой стороны, первенство России по фигурному катанию и этапы Кубка почти везде прошли при полных трибунах и имели высокие рейтинги на ТВ.

Ранее сообщалось, что известный блогер Даня Милохин 16 февраля проведет боксерский поединок с тиктокером из Индии.





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