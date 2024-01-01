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Мария Шарапова приобрела дом за 11,5 млн долларов

Сегодня, 18:00


Мария Шарапова приобрела поместье в Калифорнии

Бывшая теннисистка Мария Шарапова приобрела дом на западном побережье США за 11,5 млн долларов.

Как сообщает Robb Report, поместье расположено рядом с Санта-Барбарой в элитном районе Монтесито в Калифорнии. Хорошее и тихое место, недалеко находятся дома известной певицы Кэти Перри и звезды Голливуда Орландо Блума.

Это не первая недвижимость Шараповой в Санта-Барбаре. Совсем рядом, в поселке Саммерленд, бывшей теннисистке принадлежит еще один дом стоимостью 9 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что экс-солистка группы «Серебро» Катя Кищук снялась в откровенном наряде для фирмы Diesel.





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