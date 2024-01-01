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Захаряна убрали с поля в баскском дерби, игрок разучился забивать

Вчера, 23:37


Арсен Захарян

«Реал Сосьедад» проиграл в баскском дерби «Атлетику» со счетом 1:2. После этого матча «львы» догнали «Барселону», а «Реал» идет шестым, отставая от лидеров чемпионата на 16 очков.

20-летний полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян вышел в стартовом составе, но был заменен в середине второго тайма на Альберто Дадье.

Россиянин провел в составе испанской команды 20 матчей во всех турнирах и ни разу не забил. Хотя играя в РПЛ за московское «Динамо» футболист за три неполных сезона забил 14 мячей и отдал 16 результативных передач.

Ранее мы сообщали, что нападающий «Пари НН» Эдгар Севикян переходит «Ференцварош», а экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков поедет на тренировочный сбор вместе с «Ростовом».





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