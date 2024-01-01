Кучеров круче Овечкина и Малкина! Хоккеист набрал 800 очко в НХЛ

Сегодня, 09:35





Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров установил очередное личное достижение за время выступления за океаном.



В поединке против одного из аутсайдеров чемпионата «Анахайма», который завершился со счетом 5:1, россиянин сделал три результативные передачи и преодолел отметку в 800 очков в «регулярке».



За 10 лет в НХЛ 30-летний форвард в 687 играх забил 304 шайбы и сделал 497 передач. По средней результативности (1,17 очка за игру) хоккеист опережает Овечкина и Малкина и занимает первое место среди всех российских хоккеистов в Лиге.



В нынешнем сезоне Кучеров заработал 72 результативных балла и лидирует в споре бомбардиров, опережая на три очка Натана Маккиннона из «Колорадо».



Ранее мы писали, что игрок «Оттава Сенаторз» Владимир Тарасенко набрал 600-е очко в поединке с «Баффало».