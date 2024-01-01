Ковальчук - не фартовый игрок! С ним «Спартак» проиграет «Металлургу»

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В регулярном чемпионате КХЛ 14 января состоятся семь матчей. Центральный поединок пройдет в Москве, где «Спартак» сыграет с магнитогорским «Металлургом» (14:00 мск).



Красно-белые опустились на четвертую строчку в Западной конференции, а «Магнитка» продолжает лидировать на Востоке. В 10-ти играх после небольшого перерыва в декабре подопечные Андрея Разина одержали восемь побед.



Встреча между командами в Магнитогорске в конце ноября завершился победой хозяев со счетом 3:1.



Многие связывают неудачную серию москвичей с потерей из-за травм двух центров – Мальцева и Морозова. Но стоит обратить внимание и на тот факт, что после подписания 40-летнего Ильи Ковальчука «Спартак» одержал победу над «Куньлунем» и проиграл следующие пять поединков.



Ранее сообщалось, что форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 800-е очко в «регулярке» НХЛ.