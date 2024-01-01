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Чемпион мира по футболу считает, что Де Брейне лучше Месси

Сегодня, 13:42


Кевин Де Брейне

Чемпион мира по футболу 1998 года в составе сборной Франции Франк Лебеф сравнил игрока «Ман Сити» Кевина Де Брейне с Лионелем Месси.

В интервью Essentially Sports защитник отметил, что Месси видит игру хуже Де Брейне. Лебеф согласен с тем, что аргентинец может изобразить на поле что-то особенное, но выдать точный пас на 27 метров он не в состоянии. Лионель отдает прекрасные передачи на 15 метров и чувствует себя при такой игре хозяином поля.

55-летний Лебеф свои лучшие годы провел в конце 90-х. Игрок выступал в это время за лондонский «Челси» и стал в составе французской команды чемпионом мира и Европы.

Ранее стало известно, что нападающий «Пари НН» Эдгар Севикян определился с клубом, где он продолжит карьеру.





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