Рекорд Большунова будет вечным! Лыжник выиграл 15-ю гонку подряд

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Александр Большунов установил рекорд, который не будет побит в обозримом будущем. Российский лыжник одержал очередную победу на этапе Кубка России по лыжным гонкам, которая оказалась для него 15-й подряд в нынешнем сезоне.



На наших глазах 27-летний уроженец Брянской области пишет историю отечественного лыжного спорта. Не спорим, кому-то больше нравятся норвежцы-астматики, но все их победы за последние два года на этапах Кубка мира мало что значат без участия нашего лыжника.



В Кубке России до конца сезона планируется проведение еще двух этапов, так что у Александра есть шанс установить рекорд на все времена.



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