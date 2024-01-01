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Рекорд Большунова будет вечным! Лыжник выиграл 15-ю гонку подряд

Сегодня, 14:11


Александр Большунов

Александр Большунов установил рекорд, который не будет побит в обозримом будущем. Российский лыжник одержал очередную победу на этапе Кубка России по лыжным гонкам, которая оказалась для него 15-й подряд в нынешнем сезоне.

На наших глазах 27-летний уроженец Брянской области пишет историю отечественного лыжного спорта. Не спорим, кому-то больше нравятся норвежцы-астматики, но все их победы за последние два года на этапах Кубка мира мало что значат без участия нашего лыжника.

В Кубке России до конца сезона планируется проведение еще двух этапов, так что у Александра есть шанс установить рекорд на все времена.

Ранее сообщалось, что бывшая теннисистка Мария Шарапова приобрела дом в Калифорнии за 11,5 млн долларов.





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