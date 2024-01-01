Бывший игрок «Спартака» Гус Тиль поставил Тихонова в неловкое положение

Вчера, 22:49





В последнем туре чемпионата Голландии ПСВ одержал победу над «Эксельсиором» со счетом 3:1. Клуб из Эйдховена выиграла все 17 матчей текущего сезона и на 13 очков опережает «Фейеноорд». «Аякс» отстает от команды Петера Боша на 18 очков и ведет борьбу за попадание в Лигу Европы.



В последний раз ПСВ становился чемпионом в 2017-м, а до мая прошлого года первым четыре раза подряд был амстердамский «Аякс». В сезоне 2022/2023 золотые медали завоевал «Фейеноорд», а команда из Эйдховена финишировала на втором месте.



На первом месте в списке лучших бомбардиров ПСВ расположился 33-летний Люк де Йонг (15 мячей), вторую строчку занимает Гус Тиль (7 мячей), ранее игравший в «Спартаке» и которого бывший футболист команды Андрей Тихонов в свое время называл «дровами за 18 миллионов».



Ранее сообщалось, что лыжник Александр Большунов одержал 15-ю победу подряд на этапе Кубка России.