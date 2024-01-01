Перес сместил с трона Бернабеу и стал самым успешным президентом «Реала»

Сегодня, 10:32





Президент Флорентино Перес стал самым успешным руководителем королевского клуба за всю историю. Накануне подопечные Карло Анчелотти крупно переиграли «Барселону» в решающем матче Суперкубка Испании и завоевали 33-й трофей под руководством Переса.



Под управлением 76-летнего функционера «Реал» шесть раз побеждал в Лиге чемпионов и пять раз становился обладателем Суперкубка УЕФА. Из значимых титулов можно добавить шесть первых мест в Примере и пять титулов Клубного чемпионата мира.



Перес опередил по количеству трофеев легендарного Сантьяго Бернабеу, в честь которого назван стадион в Мадриде.



Ранее сообщалось, что «Реал» при срыве сделки с Килианом Мбаппе может купить Эрлинга Холанда.