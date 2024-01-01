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Холанд станет лучшим футболистом 2023 года по версии ФИФА

Сегодня, 16:36


Холанд станет лучшим футболистом 2023 года

В понедельник 15 января Международная федерация футбола назовет лучшего футболиста прошлого года.

В окончательном списке претендентов значатся три известные всем поклонникам этого вида спорта фамилии - Холанд, Мбаппе и Месси. Победителем станет, и на этом сходятся большинство специалистов, нападающий «Ман Сити».

Месси, которого в октябре лучшим назвал «Франс футбол», не получит награду, так как успехи на чемпионате мира в Катаре не будут учитываться, а в 2023 году особых достижений у игрока не было. Как, впрочем, и у Мбаппе.

Мероприятие начнется в 22:30 мск, прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Мбаппе и Холанд могут летом перейти в мадридский «Реал».





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