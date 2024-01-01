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Месси, Эдерсон и Гвардиола получили главные награды ФИФА

Сегодня, 00:05


Холанд, Гвардиола и Эдерсон - лучшие в 2023 году

Справедливость не восторжествовала и футболистом года стал Месси. Аргентинец, конечно, великий футболист, но сколько можно отмечать победу его сборной на чемпионате мира в Катаре.

Главный приз ФИФА получил не Эрлинг Холанд. Лучшим коучем признали Пепа Гвардиолу, а голкипером - Эдерсона. Аргентинец опередил Мбаппе и Холанда, испанец оказался лучше Индзаги и Спаллетти, а бразилец выиграл гонку у Куртуа и Боно.

В 2023 году «Манчестер Сити» победил в Лиге чемпионов, набрал больше всех очков в АПЛ и завоевал Кубок Англии. Месси выиграл только с «ПСЖ» первенство Франции.

Ранее сообщалось, что бывший игрок «Спартака» Гус Тиль опроверг слова Андрея Тихонова, который в свое время назвал его «дровами за 18 миллионов».





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