Месси, Эдерсон и Гвардиола получили главные награды ФИФА

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Справедливость не восторжествовала и футболистом года стал Месси. Аргентинец, конечно, великий футболист, но сколько можно отмечать победу его сборной на чемпионате мира в Катаре.



Главный приз ФИФА получил не Эрлинг Холанд. Лучшим коучем признали Пепа Гвардиолу, а голкипером - Эдерсона. Аргентинец опередил Мбаппе и Холанда, испанец оказался лучше Индзаги и Спаллетти, а бразилец выиграл гонку у Куртуа и Боно.



В 2023 году «Манчестер Сити» победил в Лиге чемпионов, набрал больше всех очков в АПЛ и завоевал Кубок Англии. Месси выиграл только с «ПСЖ» первенство Франции.



Ранее сообщалось, что бывший игрок «Спартака» Гус Тиль опроверг слова Андрея Тихонова, который в свое время назвал его «дровами за 18 миллионов».