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Месси выиграл награду ФИФА у Холанда. Объясняем, почему так произошло

Сегодня, 09:40


Почему Месси выиграл у Холанда награду ФИФА

Победа Лионеля Месси, получившего главную награду ФИФА в 2024 году, вызвала возмущение у многих любителей футбола. Попробуем коротко объяснить, как такое произошло.

Противоречия при выборе лауреата заложены в самих правилах, по которым одинаковое количество баллов получает победитель в каждой из четырех групп опрошенных.

Журналисты, которым по роду своей деятельности приходится не только смотреть в соцсетях фотографии Месси с голым торсом, но и внимательно следить за другими соревнованиями, поставили Холанда на первое место (729 очков). На счету аргентинца только 315 баллов.

Опрос главных тренеров сборных команд также принес логичные результаты - наставники отдали предпочтение норвежцу.

По большому счету, итоговую победу аргентинцу принесли игроки и фанаты. Но сколько из них при голосовании четко осознавали, что выступление в Катаре не стоит принимать во внимание? Напоминаем, что учитывался период выступления игроков с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023-го. И все ли болельщики и капитаны команд внимательно следят за игрой футболистов и хорошо понимают разницу между АПЛ и МЛС?

Месси и Холанд в итоге набрали равное количество очков (по 48), но по дополнительным параметрам (выбор капитанов) мы в итоге получили то, что получили.

Ранее английское издание FourFourTwo составило рейтинг лучших африканских футболистов всех времен.





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