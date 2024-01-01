Ларионов против Разина. «Металлург» проверит на прочность «Торпедо»

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В регулярном чемпионате КХЛ 16 января состоятся шесть матчей. Центральный поединок пройдет в Нижнем Новгороде, где местное «Торпедо» будет принимать магнитогорский «Металлург» (19:00 мск).



«Торпедо» занимает пятое место на Западе и отстает от лидера конференции уже на 11 очков. В январе команда провела пять матчей и в трех из них уступила. В самих поражениях нет ничего удивительного, но настораживает тот факт, что в двух играх нижегородцы откровенно поплыли. И в поединке с ЦСКА (2:7) и в матче с московским «Динамо» (1:6) победитель был известен уже в первом периоде.



«Магнитка» набрала 74 очка и лидирует в общей таблице КХЛ. В трех последних играх подопечные Андрея Разина отличились 15 раз и по общему количеству заброшенных шайб уступают только «Спартаку». В составе «Металлурга» нет явного лидера, но 10 игроков имеют в активе 20 и более результативных баллов.



Встреча между командами в Магнитогорске в начале декабря завершилась победой гостей со счетом 3:2.



Ранее мы сообщали, что нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров набрал 800-е очко в НХЛ.