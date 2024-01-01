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«Рома» объявила о расставании с Жозе Моуринью

Сегодня, 12:48


Жозе Моуринью уволен из Ромы

Итальянская «Рома» объявила об увольнении с поста главного тренера команды Жозе Моуринью.

Несколько дней назад мы уже писали о том, что руководство столичного клуба при отрицательном результате в матче с «Миланом» может пойти на такой шаг.

Португальский специалист начал работать с «Ромой» с лета 2021 года. Под руководством Моуринью «волки» выиграли через год Лигу конференций, в 2023-м в финале Лиги Европы уступили «Севилье».

В самой Италии дела у команды шли не так гладко. Два года подряд она финишировала шестой, а в текущем сезоне опустилась на девятое место.

Ранее сообщалось, почему Лионель Месси стал лучшим футболистом по итогам 2023 года и опередил Эрлинга Холанда.





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