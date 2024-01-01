«Рома» объявила о расставании с Жозе Моуринью

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Итальянская «Рома» объявила об увольнении с поста главного тренера команды Жозе Моуринью.



Несколько дней назад мы уже писали о том, что руководство столичного клуба при отрицательном результате в матче с «Миланом» может пойти на такой шаг.



Португальский специалист начал работать с «Ромой» с лета 2021 года. Под руководством Моуринью «волки» выиграли через год Лигу конференций, в 2023-м в финале Лиги Европы уступили «Севилье».



В самой Италии дела у команды шли не так гладко. Два года подряд она финишировала шестой, а в текущем сезоне опустилась на девятое место.



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