Хави могут уволить из «Барселоны» после матча с «Бетисом»

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«Барселона» может в ближайшее время уволить со своего поста главного тренера Хави. Последние результаты команды вызывают озабоченность у руководства каталонского клуба.



«Сине-гранатовые» занимают третью строчку в Примере и отстают на восемь очков от лидера чемпионата. Под руководством 43-летнего наставника «Барселона» два раза проиграла в этом сезоне своему принципиальному сопернику «Реалу» и уступила дома лидирующей «Жироне».



Ближайшие матчи подопечные Хави проведут против команды третьего дивизиона «Унионистас Саламанка» в Кубке Испании и с «Бетисом» в чемпионате. По информации Cadena Ser, судьба тренера может решиться уже в следующий понедельник.



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