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Хави могут уволить из «Барселоны» после матча с «Бетисом»

Сегодня, 14:38


Хави могут уволить из Барселоны

«Барселона» может в ближайшее время уволить со своего поста главного тренера Хави. Последние результаты команды вызывают озабоченность у руководства каталонского клуба.

«Сине-гранатовые» занимают третью строчку в Примере и отстают на восемь очков от лидера чемпионата. Под руководством 43-летнего наставника «Барселона» два раза проиграла в этом сезоне своему принципиальному сопернику «Реалу» и уступила дома лидирующей «Жироне».

Ближайшие матчи подопечные Хави проведут против команды третьего дивизиона «Унионистас Саламанка» в Кубке Испании и с «Бетисом» в чемпионате. По информации Cadena Ser, судьба тренера может решиться уже в следующий понедельник.

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